В Кировской области 31 декабря будет выходным днем для госслужащих

КИРОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Последний день года будет выходным днем в Кировской области для государственных и муниципальных служащих. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"31 декабря в Кировской области будет выходным днем. Глава региона подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, рабочий день 31 декабря переносится на субботу, 26 декабря, при этом постановление правительства и указ губернатора распространяются только на государственных и муниципальных служащих. Указ об этом будет опубликован в ближайшее время.

"Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным", - цитирует пресс-служба губернатора.

Ранее несколько регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным. В ряде субъектов этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.