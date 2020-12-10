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Новый год и Рождество - 2021

В Кировской области 31 декабря будет выходным днем для госслужащих

При этом рабочий день переносится на 26 декабря

КИРОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Последний день года будет выходным днем в Кировской области для государственных и муниципальных служащих. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

"31 декабря в Кировской области будет выходным днем. Глава региона подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, рабочий день 31 декабря переносится на субботу, 26 декабря, при этом постановление правительства и указ губернатора распространяются только на государственных и муниципальных служащих. Указ об этом будет опубликован в ближайшее время.

"Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным", - цитирует пресс-служба губернатора.

Ранее несколько регионов РФ уже объявили 31 декабря выходным. В ряде субъектов этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

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