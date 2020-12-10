Путин заявил, что следователи не должны вмешиваться в вопросы лечения заключенных

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что следователи не должны вмешиваться в вопросы лечения заключенных, ими должны заниматься медицинские специалисты.

В четверг одна из участниц встречи главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отметила, что следователи зачастую вмешиваются в лечение заключенных и не рекомендуют вывозить того или иного человека в больницу на консультацию или на операцию.

"Вмешательства следователей в лечение заключенных, полностью с вами согласен, никакого вмешательства и быть не должно", - ответил Путин.

Как считает президент, "только медики должны определять, где человека лечить, даже если он находится в местах лишения свободы".

"Я помню, в Крестах был, посмотрел, там зубы драли без анестезии, - добавил он. - Но слава богу, по-моему, ситуация там поменялась".

Эффективность системы суда и следствия

По словам Путина, отдельные нарушения в ходе следственных действий не могут быть основанием для оценки эффективности этой системы в целом.

"Проблем в ходе следствия, судебных разбирательств всегда и везде огромное количество. Любой адвокат назовет десяток, а может тысячи, как он считает, неправомочных решений. Но все-таки отдельные примеры, если нет статистики, которая говорила бы о массовости определенных нарушений, не позволяют нам сделать вывод об эффективности или неэффективности системы в целом", - сказал президент.

По его словам, "над каждым конкретным случаем надо работать и реагировать на него, чтобы не было массовости".