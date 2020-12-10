{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Саудовская Аравия одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

Отмечается, что сроки поставки препарата в королевство и начала вакцинации объявят позднее

ТАСС, 10 декабря. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) одобрило регистрацию и использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"После тщательного обсуждения вопроса во всех его технических и научных аспектах принято решение разрешить регистрацию вакцины (компаний Pfizer и BioNTech - прим. ТАСС) и ее использование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки поставки препарата в королевство и начала вакцинации будут объявлены позднее.

Теги
Саудовская АравияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Мордовии разрешили кафе и ресторанам обслуживание на вынос
Им также разрешается доставка после 23:00
Читать полностью