Саудовская Аравия одобрила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

ТАСС, 10 декабря. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) одобрило регистрацию и использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya .

"После тщательного обсуждения вопроса во всех его технических и научных аспектах принято решение разрешить регистрацию вакцины (компаний Pfizer и BioNTech - прим. ТАСС) и ее использование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки поставки препарата в королевство и начала вакцинации будут объявлены позднее.