Путин поручит кабмину и СПЧ разработать концепцию защиты прав человека в киберпространстве

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение правительству разработать совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Соответствующим образом он ответил на просьбу члена СПЧ Кирилла Кабанова в ходе встречи в четверг.

"Правительство уже этим занимается. Но, видимо, нужно обратить внимание правительства, я обязательно это сделаю, чтобы привлекали вашу структуру и таких специалистов, как вы, которые занимаются этим независимо от бюрократических структур. Это востребовано абсолютно. Обязательно это сделаю, обещаю", - сказал Путин, обращаясь к Кабанову.

Кабанов, в свою очередь, от имени Совета попросил "дать поручение правительству РФ разработать совместно с СПЧ проект концепции обеспечения защиты прав и интересов человека и гражданина в цифровом пространстве РФ и проект дорожной карты ее реализации". "Важной составляющей данной концепции должен стать комплекс мер повышения цифровой грамотности, навыков информационной безопасности и цифровой гигиены граждан РФ. Без этого концепцию искусственного интеллекта принимать просто нельзя", - сказал член СПЧ.

Путин при этом подчеркнул, что россиян действительно волнуют вопросы обеспечения их прав в цифровой среде. "На первом плане из того, что людей волнует с точки зрения обеспечения их прав, - это здоровье и права в сфере здравоохранения. На втором месте - образование, права в сфере образования. На третьем месте - защита личных данных и всего, что связано с личной жизнью, в том числе вот в этой сфере. То есть это людей реально волнует. Вы сказали, что общество не осознает угрозы. Осознает", - отметил президент.

Глава государства напомнил, что недавно "Сбер" проводил международную конференцию в сфере искусственного интеллекта, все участники которой обращали внимание на эту проблему. "И я тоже, - сообщил Путин. - Я полностью с вами согласен, нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан РФ".