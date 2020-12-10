В Крыму в течение пяти лет создадут около 20 тыс. новых номеров в отелях

АЛУШТА /Республика Крым/, 10 декабря. /ТАСС/. До 20 тыс. новых номеров появится в отелях Крыма в течение ближайших пяти лет. Об этом в четверг на форуме "Открытый Крым" сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"За счет реновации существующего [гостиничного фонда] и за счет строительства новых отелей... с сохранением всех экологических норм и с бережным отношением к территории мы понимаем, что в ближайшие пару лет у нас в планах - 4-5 тыс. номеров и в течение пяти лет - до 20 тыс. номеров", - сказал он.

По словам Волченко, это позволит также развивать и смежные туристические отрасли. "Это то, что способно в принципе поменять экономическую ситуацию в Крыму и серьезно перезапустить многие смежные отрасли, тот же транспорт. Потому что гарантированные потоки, особенно круглогодичные потоки, позволяют сюда заходить большим туроператорам, которых здесь пока просто физически нет. Не только транспорт", - отметил Волченко.

Крым два года подряд бил рекорды постсоветского периода по росту туристического потока: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее регион к 30 сентября принял более 5 млн отдыхающих. Власти республики рассчитывают, что к концу декабря показатели сравняются с прошлогодними.

При этом с 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение корпоративов, банкетов, торжеств и новогодних елок, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений. В этот же период с 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов. В выходные и праздничные дни запретили работу развлекательных центров, в том числе детских. По данным Минтуризма республики, в межсезонье в Крыму работают 367 средств размещения, в том числе 71 санаторий.