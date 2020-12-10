Путин попросил глав ФСБ и МВД найти 97-летнюю россиянку, которая хотела с ним пообщаться

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил руководителям ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края, чтобы он мог пообщаться с ней.

В четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к главе государства обратилась член СПЧ Галина Осокина и попросила помочь ей выполнить мечту с "елки желаний", рассказав, что ей досталась просьба 97-летней жительницы Ставропольского края, которая очень хотела бы поговорить с президентом.

"Что касается пожилой женщины, которая хотела бы переговорить со мной, то ради Бога, я с удовольствием с ней переговорю, только телефон-то вы не оставляете. Приглашаете в гости, сказали, что "старушка вам будет очень рада", но адреса не оставляете. Как так?" - улыбнулся Путин. Но Осокина призналась, что у нее и самой нет координат для связи с пожилой женщиной, только имя - Наталья Ивановна Донскова.

"Вот мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему, давайте попросим сделать что-то хорошее - попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край, 97 лет", - предложил глава государства. "Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну", - обратился Путин к главам ФСБ и МВД.