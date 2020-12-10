В ВОЗ ожидают от центра "Вектор" заявки по вакцине "Эпиваккорона"

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сроки рассмотрения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявки на включение в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях зависят от качества информации, предоставленной производителем. Об этом заявил в четверг ТАСС официальный представитель этой организации Тарик Язаревич, отметив, что в ВОЗ ожидают такой заявки по вакцине против коронавируса "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор".

Комментируя сообщения о том, что в ВОЗ из России направлены для ознакомления документы на эту вакцину, Язаревич сказал, что "ВОЗ имела контакт" с этим центром, который "выразил заинтересованность в направлении заявки в ВОЗ о включении [вакцины] в список для использования в чрезвычайных ситуациях". "Мы ожидаем получения данных об их вакцине-кандидате "Эпиваккорона", - отметил официальный представитель. "Если продукция, представленная для оценки, будет признана соответствующей критериям для включения в список, то ВОЗ широко опубликует результаты", - пояснил он.

Язаревич подчеркнул, что процедура изучения в ВОЗ заявок о преквалификации препаратов или включении их в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях "является конфиденциальной". При этом длительность такого рассмотрения зависит от "качества сведений, представленных производителем вакцины, и от того, соответствуют ли эти данные критериям ВОЗ".

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, во вторник документы на вакцину против коронавируса "Эпиваккорона" были переданы для ознакомления в ВОЗ.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.