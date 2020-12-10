Росздравнадзор нашел нарушения в 56% психоневрологических интернатов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Росздравнадзор обнаружил более 600 нарушений обязательных требований в сфере охраны здоровья в психоневрологических интернатах (ПНИ) страны в 2020 году. В частности, нарушения были выявлены в 305 ПНИ из 545 проверенных, сообщил в четверг заместитель начальника управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора Сергей Ковалев.

"С 19 февраля 2020 года по 10 ноября 2020 года проведены проверки в отношении 545 ПНИ. Это составляет практически 100% количества в РФ интернатов. По итогам проверок были выявлен нарушения в 305 ПНИ, что составило 56% от всех проверенных. Выявлено 616 нарушений обязательных требований в сфере охраны здоровья", - сообщил он в ходе круглого стола в Совфеде на тему "Гарантии реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь".

В 21 регионе выявлены нарушения в оформлении информационного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. В 9 регионах нашли нарушения, связанные с проведением ежегодного освидетельствования пациентов врачебной комиссией с участием врача-психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в интернатах, а также о пересмотре решений об их недееспособности. В 4 областях зафиксированы несоблюдения обязанностей по обеспечению пациентов необходимыми лекарственными препаратами, включая льготные, в том числе в целях облегчения боли у граждан с онкологическими заболеваниями. Помимо этого, в некоторых интернатах не соблюдался порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, не были выполнены обязанности руководства учреждений по содействию получения социальных услуг в прохождении медико-социальной экспертизы.

"Процент охвата вакцинацией против гриппа находящегося в интернатах взрослого контингента, указанного в Национальном календаре профилактических прививок, <...> составил от 33% до полного [отсутствия] вакцинации. Процент охвата вакцинацией против гриппа <...> несовершеннолетних составил от 71% до 100%. В ряде субъектов РФ вакцинация не проводилась", - добавил Ковалев.

Он отметил, что по итогам проверок было выдано 305 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 267 проколов об административном правонарушении. Некоторые материалы отправляли в прокуратуру республик и областей, а также в правоохранительные органы, в органы государственной власти и лицензирующие органы.

Согласно данным Роструда на февраль 2020 года, в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью.