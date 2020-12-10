Власти России докупят один из дефицитных препаратов для онкобольных

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство приняло решение о закупке 2,5 тыс. упаковок мелфалана - дефицитного препарата для онкологических больных, это покроет четырехмесячную потребность. Второй дефицитный препарат прокарбазин заменят аналогом, говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного комитета нацпроекта "Здравоохранение".

"Мелфалан по решению правительства будет закуплен Московским эндокринным заводом в объеме 2,5 тыс. упаковок, что покроет четырехмесячную потребность. По прокарбазину главными внештатными специалистами признана возможность его замены декарбазином", - говорится в сообщении.

По словам Голиковой, всего на рынке представлено 26 лекарственных препаратов для онкобольных, дефицит есть только по двум. "По девяти наименованиям препаратов имеющееся производство и ввоз пока меньше необходимой потребности: доксорубицин, ломустин, кармустин, хлорамбуцил, этопозид, эпирубицин, митоксантрон, винкристин и циклофосфамид. Мероприятия, направленные на исправление ситуации по ним, продолжаются", - отмечается в сообщении.

Согласно протоколу заседания, опубликованному на сайте правительства в четверг, до 21 декабря страховым медучреждениям рекомендовано провести документальную проверку по пациентам с онкологическими заболеваниями, получившим химиотерапевтическое лечение, для установления полноты соблюдения стандартов медпомощи и клинических рекомендаций. Соответствующая информация должна быть представлена в Фонд обязательного медицинского страхования.