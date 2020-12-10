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Google подала жалобу на решение суда о снятии ограничений с просмотра фильма "Беслан"

Время рассмотрения жалобы в суде второй инстанции пока неизвестно

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Компания Google подала жалобу на решение Таганского суда Москвы, который потребовал снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на платформе YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступила жалоба Google на решение о снятии ограничений на просмотр фильма. Время ее рассмотрения в суде второй инстанции пока неизвестно", - сказали в суде.

Таганский суд Москвы ранее удовлетворил иск столичной прокуратуры к Google о снятии ограничений на просмотр фильма. Суд постановил восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к фильму.

В суд с иском к компании обратился прокурор Москвы. Истец настаивал на устранении ограничений для просмотра документального фильма Рогаткина (транслировался на телеканале "Россия-1") в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости содержания" видеоматериала.

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