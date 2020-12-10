В ГД разработают законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранцам

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы начнут разрабатывать законодательные инициативы, направленные на запрет гражданам РФ оказывать услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в четверг, отвечая на вопросы избирателей в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram .

"Будем работать совместно с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией, мы договорились о том, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнем работу по разработке соответствующих законодательных инициатив", - сообщил Толстой.

По его словам, эта тема волнует многих граждан страны. Депутат напомнил, что недавно уже поднимал этот вопрос в ходе выступления в Общественной палате. "Считаю, что рождение детей за деньги на продажу иностранцам - это абсолютно позорное для нашей страны явление. Его надо запретить, действительно нужно сделать все, чтобы это было под контролем, четким, твердым, жестким контролем государства, никакой продажи детей за границу не было", - отметил Толстой.