Начало вакцинации от коронавируса в России. Главное

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. В России началась вакцинация против коронавируса. В некоторых регионах, например в Москве и Подмосковье, прививки начали ставить еще на прошлой неделе, а в других, в частности, в Алтайском крае, препарат "Спутник V" еще ждут.

Как отмечал президент Владимир Путин, пока вакцинацию можно назвать "если не массовой, то масштабной" - речь идет по крайней мере о сотнях тысяч доз.

По словам разработчика препарата Александра Гинцбурга, прививки уже получили порядка 150 тыс. россиян - больше, чем в любой другой стране.