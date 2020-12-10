Начало вакцинации от коронавируса в России. Главное

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. В России началась вакцинация против коронавируса. В некоторых регионах, например в Москве и Подмосковье, прививки начали ставить еще на прошлой неделе, а в других, в частности, в Алтайском крае, препарат "Спутник V" еще ждут.
Как отмечал президент Владимир Путин, пока вакцинацию можно назвать "если не массовой, то масштабной" - речь идет по крайней мере о сотнях тысяч доз.
По словам разработчика препарата Александра Гинцбурга, прививки уже получили порядка 150 тыс. россиян - больше, чем в любой другой стране.
Объемы поставок
Большинство регионов до конца года получат сравнительно небольшие партии вакцины, достаточные, чтобы привить несколько сотен или тысяч человек.
На Камчатке в декабре ждут 186 доз "Спутника V", которых хватит на 93 медика и учителей, в Карелии - 532, а в Челябинской области - около 3 тыс. В некоторых регионах пока согласовывают объемы поставок - об этом ТАСС сообщили, в частности, в Кировской и Новгородской областях.
Крупнейшими получателями препарата на данном этапе, стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, на которые приходится более 40% выявляемых в России случаев заражения. Точные объемы поставок, не уточняются но известно, что только в Москве и Московской области к 7 декабря привились в общей сложности более 7 тыс. человек.
Каналы поставки
Вакцина отправляется в регионы не только в рамках соответствующих соглашений с Минздравом.
Первым из каналов поставки стала программа так называемых пострегистрационных исследований, запущенная в сентябре в Москве. В ней принимают участие в общей сложности 40 тыс. человек, из которых 10 тыс. получили плацебо.
Кроме того, уже начались пострегистрационные испытания еще одного препарата, разработанного новосибирским центром "Вектор". В них принимают участие около 3 тыс. добровольцев, исследования проходят на восьми площадках, в том числе в Подмосковье, Калининградской, Тюменской областях, Татарстане.
Еще один крупный канал - поставки вакцины в вооруженные силы. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ведомство планирует только в декабре получить 100 тыс. доз "Спутника V". К 9 декабря военным поставили 14,5 тыс. доз препарата, около 8,5 тыс. человек уже привились.
Условия хранения
Одним из ключевых условий для начала масштабной вакцинации стало налаживание логистики, поскольку "Спутник V" должен храниться при температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию. Представители региональных властей рассказали, что необходимое оборудование в основном уже закуплено.
Также подготовлены пункты вакцинации в каждом регионе: в Москве открыты уже 70, а к Новому году к ним добавятся еще 100, в Санкт-Петербурге планируют развернуть 50. В других частях страны планы пока скромнее: в Новосибирской области прививку можно поставить в 10 пунктах, в Иркутской и Пензенской - в 8.
Массовая вакцинация
Представители большинства регионов, опрошенные ТАСС, планируют перейти от масштабной вакцинации к массовой уже в начале 2021 года, когда получат достаточно доз вакцины. Тогда же они собираются перейти от прививок для групп риска - медиков, педагогов, социальных работников, в некоторых случаях силовиков - к свободной записи.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о планах привить 6-7 млн горожан, то есть половину населения столицы.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов говорил, что только в январе город получит 0,5 млн доз "Спутника V".
В Хакасии, где в декабре планируют привить 700 медиков, рассчитывают нарастить охват вакцинацией в разы до конца зимы. Как ожидается, в январе - феврале в регион поставят 36 тыс. доз вакцины.
В целом, по словам собеседников агентства, от коронавируса планируется привить 30% населения - такие данные привели в Карелии и Коми, в Алтайском крае уточнили, что речь пока идет только о взрослых. В Брянской области рассказали о планах привить 290 тыс. человек - это порядка 25% жителей региона.