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Пандемия COVID-19

В Минпросвещения заявили, что около 82% школ работают очно

Также в ведомстве отметили, что исследования не выявили серьезного снижения уровня знаний у школьников от перехода на дистанционную форму

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 82% школ в России на сегодняшний день работают очно, остальные - в смешанном формате, заявил в четверг замминистра просвещения РФ Виктор Басюк в Госдуме в ходе организованных КПРФ парламентских слушаний на тему дистанционного образования.

"Сегодня 82% школ работают в очном формате, остальные школы работают в смешанном формате", - сообщил Басюк.

Также он отметил, что проведенные исследования в сентябре этого года не выявили серьезного снижения уровня знаний у школьников от перехода на дистанционную форму.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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