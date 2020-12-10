В Минпросвещения заявили, что около 82% школ работают очно

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 82% школ в России на сегодняшний день работают очно, остальные - в смешанном формате, заявил в четверг замминистра просвещения РФ Виктор Басюк в Госдуме в ходе организованных КПРФ парламентских слушаний на тему дистанционного образования.

"Сегодня 82% школ работают в очном формате, остальные школы работают в смешанном формате", - сообщил Басюк.

Также он отметил, что проведенные исследования в сентябре этого года не выявили серьезного снижения уровня знаний у школьников от перехода на дистанционную форму.