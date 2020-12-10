Толстой просит МВД взять на контроль вопрос о сообществе "Дети 404. ЛГБТ-подростки"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять на контроль ситуацию с интернет-группой "Дети 404. ЛГБТ-подростки". Об этом он сообщил в четверг, отвечая на вопросы избирателей в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Я сейчас обратился к министру внутренних дел Колокольцеву, надеюсь, что МВД займется этим вопросом. Есть предварительно информация о том, кто является создателем этого сообщества - это некая Елена Климова, блогер и писатель, не знаю, настоящее это имя или нет, но в любом случае МВД будет этим вопросом заниматься, потому что очень много жалоб со стороны родителей, что детей таким образом просто развращают", - отметил Толстой.

По его словам, тема доступа детей к этой группе волнует многих родителей. "Десятки обращений по поводу группы "Дети 404. ЛГБТ-подростки". Но на самом деле это такая тема, довольно неприятная, к сожалению, для нас. Мы несколько раз блокировали страницу, люди создают зеркала так называемые, уходят от блокировок", - подчеркнул Толстой.