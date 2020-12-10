{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин пообещал проанализировать тему правового регулирования работы вахтовых поселков в РФ

Глава государства отметил, что, как правило, если речь идет о крупных компаниях, вахтовые поселки находятся на высоком уровне

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Тема правового регулирования функционирования вахтовых поселков в РФ будет проработана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Один из участников встречи предложил создать рабочую группу в Госсовете с участием властей регионов, парламентариев, профсоюзов для выработки правового статуса строительства, содержания и расселения вахтовых поселков, организации вахтового метода работы, а также для определения правового регулирования всего комплекса проблем, связанных с порядком и условиями вахтового метода труда в России.

"Должен признаться, что даже не обращал на это внимания. Мне в голову не приходило, что это такой правовой вакуум, правовой люк, - ответил Путин. - Мы обязательно посмотрим, я вам обещаю".

Он отметил, что, "как правило, если речь идет о крупных компаниях, вахтовые поселки находятся на высоком уровне". "Я там был в некоторых, сам смотрел, как люди живут. Могу сказать, что очень достойно", - добавил Путин. При этом он согласился с тем, что есть и негативные примеры.

"Договорились, обязательно проработаем", - заключил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Захарова: популярность русских песен на Украине доказывает значимость языка в этой стране
Дипломат привела в качестве примера недавнюю публикацию в блоге украинского офиса Google, согласно которой в 2020 году жители Украины слушали песни преимущественно на русском языке
Читать полностью