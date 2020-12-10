Путин пообещал проанализировать тему правового регулирования работы вахтовых поселков в РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Тема правового регулирования функционирования вахтовых поселков в РФ будет проработана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Один из участников встречи предложил создать рабочую группу в Госсовете с участием властей регионов, парламентариев, профсоюзов для выработки правового статуса строительства, содержания и расселения вахтовых поселков, организации вахтового метода работы, а также для определения правового регулирования всего комплекса проблем, связанных с порядком и условиями вахтового метода труда в России.

"Должен признаться, что даже не обращал на это внимания. Мне в голову не приходило, что это такой правовой вакуум, правовой люк, - ответил Путин. - Мы обязательно посмотрим, я вам обещаю".

Он отметил, что, "как правило, если речь идет о крупных компаниях, вахтовые поселки находятся на высоком уровне". "Я там был в некоторых, сам смотрел, как люди живут. Могу сказать, что очень достойно", - добавил Путин. При этом он согласился с тем, что есть и негативные примеры.

"Договорились, обязательно проработаем", - заключил глава государства.