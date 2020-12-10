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Пандемия COVID-19
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Минздрав должен до 10 декабря направить график поставок вакцины от коронавируса в регионы

Ведомство должно представить логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минздраву необходимо до 10 декабря направить в регионы график поставок вакцины от коронавируса. Об этом говорится в протоколе заседания проектного комитета по нацпроекту "Здравоохранение" от 9 декабря, опубликованного в четверг на сайте правительства.

"Минздраву России (М. А. Мурашко) направить утвержденный в соответствии с пунктом 2 поручения председателя правительства РФ от 5 декабря 2020 г. график поставок вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции в субъекты Российской Федерации. Срок - 10 декабря 2020 г.", - говорится в документе.

До 11 декабря Минздрав должен представить в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что масштабная вакцинация от коронавируса начнется во всех регионах России до конца недели.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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