Путин назвал чушью попытки обвинить в госизмене за передачу общедоступных сведений

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал полной чушью и трагикомедией попытки обвинить в госизмене за передачу за границу общедоступных сведений.

В четверг одна из участниц встречи главы государства с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналистка Екатерина Винокурова отметила, что понятие госизмены и соответствующую уголовную статью необходимо дорабатывать, потому что сейчас под ее действие подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках. Отвечая ей, президент подчеркнул, что госизмена - это тяжкое преступление, которое является предательством своего народа. Предатели должны нести суровое наказание за все, что они делают, уверен Путин.

"Другое дело, что если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе и которая уже не является секретной по самому факту ее опубликования, конечно, тогда это полная чушь", - сказал он.

Как считает президент, "человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было". "Это чушь, конечно. И я на это обязательно посмотрю, - заверил он. - Если вы где-то это нашли, это трагикомедия такая. Но этого нельзя допускать".

Комментируя шуточный пример про помощь бабушке, которая может быть агентом ЦРУ, Путин заметил: "вы понимаете, что такого не бывает". "Да и бабушек у нас шпионок что-то я не видел, - добавил он. - У нас бабушки все настроены патриотично, все они во времена Великой Отечественной войны воевали с врагом, не щадя своей жизни и здоровья трудились в тылу, поэтому давайте не будем таких примеров приводить в отношении наших бабушек. Мы гордимся нашими бабушками и дедушками".

При этом президент отметил, что в целом поднята правильная тема, и пообещал обратить на нее внимание.