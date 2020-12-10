Захарова: популярность русских песен на Украине доказывает значимость языка в этой стране

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Музыкальные предпочтения украинцев свидетельствуют о том, что русский язык - это неотъемлемая часть их повседневной жизни и культуры. Это констатировала в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела в качестве примера недавнюю публикацию в блоге украинского офиса Google, согласно которой в 2020 году жители Украины слушали песни преимущественно на русском языке.

"Речь идет о сервисах Youtube, Youtube-music. Среди десяти самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы, и те, досада, на русском. Эти компании вряд ли можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях", - отметила она.

"Результат музыкального чарта в данном случае - это просто показатель, лакмусовая бумажка, одно из симптоматичных проявлений данного кризиса, - подчеркнула дипломат. - Этот пример подтверждает то, что язык - живой организм, часть культуры. Русский язык является мощным фактором мировой культуры, не только классической, но и современной. Русский язык - неотъемлемый элемент повседневной жизни обществ всех постсоветских стран, который сближает народы наших государств".

Захарова напомнила ситуацию с запретом на въезд на территорию Украины певцу Иосифу Кобзону, уроженцу Донбасса. "Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда", - процитировала она строки его песни, назвав их пророческими для Киева.

"Пусть будет вам стыдно за то, что вы не пускали этого человека к себе в страну, за то, что вы запрещаете людям использовать их родной язык, за все то мракобесие, которое вы устроили вокруг русского языка", - подытожила Захарова, обращаясь к украинским властям.