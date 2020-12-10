Власти Мордовии разрешили кафе и ресторанам обслуживание на вынос

ТАСС, 10 декабря. Власти Мордовии разрешили заведениям общепита продажу товаров, обслуживание на вынос и доставку заказов после 23:00, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале правительства республики.

Ранее власти Мордовии ограничили время работы кафе и ресторанов с 08:00 до 23:00.

"Ресторанам, кафе, заведениям общепита разрешена продажа товаров, обслуживание на вынос и доставка заказов после 23 часов", - говорится в сообщении.

Также власти продлили на две недели возможность оформления больничных для граждан старше 65 лет в связи с необходимостью соблюдения режима самоизоляции. "Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам 65+ будет оплачен больничный также за период с 14 по 25 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В августе-сентябре в Мордовии выявляли ежедневно 30 заражений коронавирусом, сейчас - более 80. Всего заразился 11 641 человек, 70 человек умерли. В Мордовии действует масочный режим, режим самоизоляции для пожилых граждан, запрещены массовые мероприятия, введена удаленка в работе для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часть организаций допобразования - на дистанционном режиме.