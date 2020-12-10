Власти Москвы сообщили, что платформа RussPass стала для туристов "службой одного окна"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Цифровая туристическая платформа RussPass практически стала для туристов в РФ "службой одного окна", которая помогает составить индивидуальный план поездки и заранее спланировать свое путешествие, сказала председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева на X Всероссийском туристском форуме "Открытый Крым", проходившем в онлайн-формате.

Платформа RussPass разрабатывается по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует комитет по туризму города Москвы совместно с департаментом информационных технологий.

"Это центровая платформа, персональный помощник в планировании путешествий по России <...> С ее помощью можно запланировать свое индивидуальное путешествие, гостиницу. Платформа объединяет огромное число турагентов, travel-стартапов, помогает отрасли общаться. придумывать новые сервисы. На базе Moscow Travel Hub у нас появился хакатон, где в течение трех месяцев команды предлагали решения для туристической сферы. Наша общая задача - не просто выжить в непростых условиях и получить хорошие результаты этого сложного года, но и трансформироваться во что-то новое", - отметила председатель комитета.

Она добавила, что весной был запущен специальный акселератор, который помогает цифровой трансформации отрасли и объединяет запросы крупных игроков: технологические компании, банки, у которых есть свои запросы в области туризма. Синтез инвестора и молодой команды дает интересные результаты, и весной следующего года вновь планируется запустить такой хакатон. С момента запуска к RussPass присоединились уже более 80 российских регионов, и сервис постоянно пополняется новыми интересными туристическими предложениями.

X Всероссийский туристский форум "Открытый Крым" проходит 10-11 декабря, ранее он проводился дважды в год и собирал более 5 тыс. федеральных и региональных экспертов и представителей власти. Форум планировался весной этого года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. Он впервые организован в смешанном формате, когда большинство участников присутствует онлайн. В дискуссионных панелях, семинарах и круглых столах примут участие представители гостиничного бизнеса, туроператоров и экскурсионных бюро, а также эксперты отрасли из разных регионов страны.