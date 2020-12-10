Толстой намерен "системно бороться" со случаями недопуска россиян к работе без прививок

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") призвал граждан фиксировать угрозы о недопуске к работе без сделанных прививок. Депутат намерен системно бороться с такими случаями. Об этом он сообщил в четверг, отвечая на вопросы избирателей в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Вас никто заставить не может. Все высказывания по этому поводу ваших начальников, людей, которые пытаются вам угрожать на эту тему, говорить, что мы вас не допустим на работу, это незаконно. Я знаю, что в некоторых учреждениях правительства Москвы подобного рода заявления были услышаны. Поэтому, пожалуйста, фиксируйте такого рода угрозы, будем с этим бороться системно", - отметил Толстой, обращаясь к участникам прямого эфира.

Он призвал граждан консультироваться с врачами и теми, кому они доверяют, а не слушать начальников, которые заставляют делать те или иные прививки. По его словам, решение о прививке - личное дело каждого человека. "Мы с вами в 21 веке живем. Никаких прививок без вашего согласия быть не может", - подчеркнул Толстой.