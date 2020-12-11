Как защитить свои аккаунты в соцсетях? Девять способов (не только сложные пароли)

1. Привяжите номер телефона и правильную почту к аккаунтам

Если забудете пароль, то с помощью СМС или подтверждения через e-mail сможете восстановить доступ к странице. Проверьте адрес электронной почты, привязанной к странице, возможно, вы им давно не пользуетесь. Привяжите актуальный адрес.

Проверить контакты в Instagram: редактировать профиль — настройки личной информации. В Facebook: "Настройки" — "Общие" — "Контактная информация" — добавить дополнительный адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Во "ВКонтакте": "Настройки" — "Общее".

2. Привяжите аккаунт Instagram к Facebook

Это поможет вам восстановить доступ к странице в Instagram, если вы забыли пароль и почту. В этом случае войти в аккаунт можно через Facebook.

3. Включите двухэтапную аутентификацию

Чтобы при входе в аккаунт вам приходил пароль на телефон. Каждый раз, когда кто-то попытается получить доступ к вашему аккаунту с неопознанного браузера или мобильного устройства, вам нужно будет подтверждать действие. В Instagram настроить ее можно по этой ссылке. В Facebook: "Настройки"— "Безопасность" — "Использовать двухфакторную аутентификацию" — "Редактировать". Во "ВКонтакте": "Настройки" — "Безопасность" — "Подтверждение входа". Также двухэтапную аутентификацию можно настроить на любом почтовом сервисе.

4. Пройдите верификацию страницы и получите галочку

Верификация — это подтверждение того, что за вашим профилем или сообществом стоит реальный человек/организация. Вы наверняка видели аккаунты известных людей, отмеченные синей галочкой. Так сайт защищает популярных пользователей от страниц-клонов и злоумышленников, которые могут распространять фейковую информацию от их имени. Кроме того, подтвержденные аккаунты первыми выходят в поисковой выдаче.

Галочку могут получить публичные люди, организации. Известность, по идее, может быть не только массовой, но и локальной: если вы журналист с постоянной аудиторией в несколько тысяч человек — попробуйте подтвердить страницу.

Запросить верификацию страницы в Facebook можно здесь. В Instagram: "Настройки" — "Аккаунт" — "Запросить подтверждение". Во "ВКонтакте": "Настройки" — "Общее" — "Верификация".

5. Выберите на Facebook от трех до пяти друзей, которые помогут

Ваши доверенные контакты смогут отправить вам код или URL из Facebook, чтобы помочь войти в случае потери доступа. Выбрать их можно через "Настройки" — "Безопасность и вход" — "Настройка дополнительной защиты".

6. Поставьте очень сложный пароль