В Крыму из-за пандемии ограничили число участников и время проведения публичных слушаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма ограничили количество участников публичных слушаний в регионе до 10% от вместимости помещений и сократили отведенное на такие собрания время до 40 минут. Соответствующие поправки в четверг внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"Проведение публичных слушаний, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, осуществляется с соблюдением следующих профилактических и противоэпидемических мер: использование помещения с соблюдением требования по общему количеству участников мероприятия не более 10% от общего количества посадочных мест; обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 м; ограничение по времени проведения не более 40 минут; обеспечение раздельных входов и выходов с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент; организация термометрии при пропуске на мероприятие; использование средств индивидуальной защиты, антисептиков для обработки рук; проведение текущей дезинфекции и уборки в помещениях; обеззараживание воздуха в помещениях с использованием рециркуляторов; проведение заключительной дезинфекции после окончания мероприятий в местах их проведения", - уточняется документа.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 18 тыс. случаев заражения коронавирусом. Рост начался в октябре, тогда максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться, за минувшие сутки зарегистрировано 289 случаев, что является максимальным показателем за весь период пандемии.