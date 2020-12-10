Захарова потребовала от властей Латвии не прикрывать травлю русскоязычных СМИ санкциями ЕС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержания русскоязычных журналистов Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии карательной операцией и потребовала от властей этой страны прямо ответить за свои действия, а не прикрываться санкционной политикой ЕС.

"Мы считаем недопустимой ссылку на противоправные односторонние еэсовские ограничительные меры в оправдание неприкрытой цензуры. А именно ее латвийские власти осуществляют в ущерб собственному народу и в нарушение их международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений и плюрализма средств массовой информации", - сказала в четверг на брифинге Захарова, комментируя слова главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, который объяснил меры против представителей СМИ соблюдением санкций Евросоюза.

Она призвала Ринкевичса и всех тех, кто связан с задержаниями, прекратить говорить неправду и назвать вещи своими именами. "Раз вы проводите карательные операции, будьте добры отвечать за свои поступки и перестаньте прикрываться тем, что не соответствует действительности. Это систематические усилия латвийских властей по агрессивному вытеснению российских СМИ. Причем тут санкции? Наберитесь мужества и скажите, что вы выдавливаете средства информации, которые вам не нравятся из вашего медийного пространства", - добавила она.

По словам Захаровой, Рига под любым предлогом "ведет настоящую атаку на все", что связанно с Россией, русский язык планомерно вытесняется из информационного пространства Латвии, а разговаривающие на нем журналисты подвергаются постоянному притеснению. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что в республике заблокированы ретрансляции семи каналов группы RT, утверждены законодательные нормы о языковых квотах на телевидении, которые дискриминируют русскоязычное население, а также предприняты другие притесняющие меры.

"Прекратите прятаться все время за чужие спины, найдите в себе мужество, раз вы начали эту политику, за нее отвечать. Да, есть поступки безобразные, но еще более безобразно не уметь за них отвечать", - заключила Захарова.

Задержание журналистов

СГБ Латвии 3 декабря задержала нескольких русскоязычных журналистов. Среди них Андрей Яковлев, который два года назад возглавлял редакцию интернет-портала Baltnews.lv, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничали с этим СМИ, фотограф Сергей Мелконов, а также публицист, общественный деятель и правозащитник Владимир Линдерман. Как сообщил Линдерман ранее в беседе с корреспондентом ТАСС, все задержанные отпущены под подписку о невыезде.

В СГБ в свою очередь сообщили, что их действия в отношении семи человек были санкционированы судом в связи с подозрениями в нарушении международных санкций и проводились в рамках возбужденного еще в январе уголовного дела. Был получен большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К задержанным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.