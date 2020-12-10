Глава Мурманской области заявил о стабилизации в регионе ситуации с коронавирусом

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стабилизировалась, статистика по заболевшим идет на спад, что позволяет встречать Новый Год с минимальными ограничениями, сообщил глава региона Андрей Чибис в четверг в эфире Первого канала в программе "Время покажет".

"Тот набор мероприятий, которые мы проводим сейчас, а у нас почти уже ничего не ограничено, благодаря подготовке медицины и ранее действовавшим ограничениям, мы сейчас вышли на стабильную ситуацию. У нас сокращается по крупным городам количество заболевших и это позволит Новый год людям встречать с минимальным количеством ограничений, и... дать возможность людям отдохнуть", - сказал Чибис.

По информации оперативного штаба региона, на утро четверга в Мурманской области выявлено 284 новых случая заболевания CОVID-19, прирост инфицированных сохраняется на таком уровне в течение двух недель. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 30 286, выздоровели 26 953 пациента, 530 человек умерли.

По распоряжению властей до 24 декабря в регионе действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, сохраняются введенные ранее ограничения на проведение массовых праздников, приостановлена деятельность развлекательных учреждений до особого распоряжения, стационарные отделения учреждений социальной сферы переведены на круглосуточный закрытый режим работы. Половина сотрудников госучреждений в Мурманской области с 9 ноября перешли на дистанционную работу, проезд без защитных масок в транспорте запрещен, находиться без масок в магазинах, на вокзалах также запрещено.

По данным регионального Минздрава, в стационарах области сохраняется десятипроцентный резерв коек для лечения пациентов с коронавирусом. По словам губернатора, власти Мурманской области не намерены пока вводить новых ограничений по передвижению в регионе, за исключением горнолыжных комплексов в Кировско-Апатитском районе. До 15 января они будут закрыты для туристов из других регионов.