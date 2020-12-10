Представители НОЦ планируют создать ассоциацию для эффективного решения общих задач

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Представители Научно-образовательных центров (НОЦ) планируют создать ассоциацию для обмена опытом и эффективного решения общих задач. Об этом шла речь в четверг на заседании в рамках выставки "Вузпромэкспо".

"Совместно с представителями НОЦ "второй пятерки" родилась идея создания Ассоциации научно-образовательных центров как рабочего инструмента. <…> Когда встречались с коллегами (из других НОЦ - прим. ТАСС), понимали, что проблемы общие. Стоит одна задача - налаживание кооперации между наукой и бизнесом, увеличение доли отечественных технологий на мировых рынках, подготовка высококвалифицированных кадров, увеличение экспорта технологий и образовательных услуг, создание экосистемы технологического трансфера", - сказал модератор встречи, директор АНО "Нижегородский НОЦ" Евгений Федосеев.

В качестве примера возникающих при создании НОЦ проблем он привел "обкатку" работы рамках нормативно-правовой базы. "У нас программа деятельности с апреля по сентябрь 2019 года была скорректирована шесть раз. Есть определенные нормативно-правовые барьеры, которые приходится вместе проходить", - сказал Федосеев.

В рамках создаваемой Ассоциации обмен опытом по этому и другим вопросам поможет повысить эффективность работы. "У нас у каждого есть недостающие пазлы в тех или иных технологиях. Общаясь друг с другом, мы поняли, что можем собирать эти пазлы все вместе", - отметил он.

Идея создания неформальной Ассоциации НОЦ нашла поддержку у представителей Научно-образовательных центров.

Правительство России 3 декабря подвело итоги конкурсного отбора и определило еще пять НОЦ мирового уровня, которые будут получать государственную поддержку. Первые пять научно-образовательных центров были созданы ранее и уже получили гранты в размере более 700 млн рублей. По нацпроекту "Наука" в стране должно быть создано не менее 15 НОЦ, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных научно-технологических задач.

О выставке

Выставка "Вузпромэкспо" является крупнейшим научно-образовательным мероприятием России и проводится ежегодно с 2013 года. Площадка выставки была на протяжении всего этого времени местом презентации широким аудиториям наиболее перспективных и ярких научно-технологических разработок, созданных благодаря поддержке научных исследований со стороны государства и кооперации науки и бизнеса. В текущем году концепция выставки расширена. "Вузпромэкспо - 2020"является фактически итоговым мероприятием Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ставя особый акцент на результатах первого года реализации национальных проектов в области науки и образовании.