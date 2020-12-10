Гинцбург: вакцина Pfizer от COVID-19 может быть противопоказана людям с аллергией

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцина компании Pfizer против новой коронавирусной инфекции может быть противопоказана людям с аллергией из-за особенностей состава препарата, считает глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Что касается вакцины Pfizer, то так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм человека, то в организме человека <...> есть система интерферонов, которая очень активно реагирует на любую чужеродную РНК, которая вводится в наш организм, и не исключено, что данная форма вакцины <...> как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых естественная повышенная иммунореактивность", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Гинцбург считает, что перед применением вакцины компании Pfizer у аллергиков препарат должен пройти дополнительные исследования.

В начале ноября американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech объявили, что эффективность их вакцины превышает 90%. Сейчас их заявка на выдачу разрешения на использование препарата на рынке ЕС находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным препаратам.