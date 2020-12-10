Около 3 тыс. медиков будут проводить вакцинацию от коронавируса в Нижегородской области

. Почти 3 тыс. медиков прошли обучение для проведения вакцинации от коронавируса в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"На текущий момент на территории региона для проведения вакцинации обучено почти 3 тыс. медицинских работников, в том числе 625 врачей", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В четверг в регион поступила очередная партия из 800 доз вакцины "Спутник V". Всего до конца года в регион поступит 2 772 дозы. Вакцинация медработников начнется с 11 декабря. "Определены девять якорных медицинских организаций, проводящих вакцинацию, и дополнительно подготовлены еще 23 медицинские организации", - отметил Никитин.

Вакцинация будет проводиться в городских клинических больницах №7, 12, 28, 34, 40, Борской и Павловской ЦРБ, а также в поликлиниках № 4 и № 7 Нижнего Новгорода. Первыми будут вакцинированы в добровольном порядке медработники. Затем будут охвачены и другие группы населения, включая учителей, соцработников и волонтеров, отметил Никитин.

Ранее в регионе были привиты от коронавируса 242 медработника.

В Нижегородской области подтверждено 59 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 966 человек выздоровели, 1 320 пациентов умерли.