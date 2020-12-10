Голикова поручила рассмотреть финансирование медпомощи донорам костного мозга по ОМС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву, Минфину и ФОМС представить предложения о возможности финансирования в рамках ОМС медицинского обследования доноров костного мозга, включая предтрансплантационный и посттрансплатационный периоды. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, опубликованного на сайте совета в четверг.

"Минздраву России (М. А. Мурашко), Минфину России (А. Г. Силуанов), ФФОМС (Е. Е. Чернякова) представить предложения о возможности финансирования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, а также стоимости (с учетом фактических затрат) следующих видов медицинской помощи: медицинское обследование и тканевое типирование родственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, исходя из возможности типирования до 5 родственных доноров на 1 пациента, включая типирование в высоком разрешении", - говорится в документе.

Отмечается, что также предлагается учесть финансирование на предтрансплантационный период, включая медицинское обследование и типирование пациента, и посттрансплантационный период, включая сопроводительную терапию и лечение пациента в случае возникновения осложнений после проведения трансплантации.

Срок исполнения поручения 1 июня 2021 года.

Минздрав к январю 2021 году должен разработать и утвердить дорожную карту по совершенствованию законодательства в сфере донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Также к 1 февраля 2021 года регионы должны представить информацию о мощности отделений медицинских организаций, осуществляющих трансплантацию костного мозга. К 1 апреля 2021 года Минздрав и Минфин совместно с регионами должна проработать вопрос о потребности в финансировании забора, переработки, хранения и транспортировки гемопоэтических клеток доноров.

Федеральный регистр доноров

Ранее Голикова сообщала, что с 1 января 2021 года вступит в силу федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Осенью 2018 года вице-премьер поручила членам Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере разработать свои предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга. Она пояснила, что в настоящее время учет доноров и реципиентов осуществляется пятью медицинскими организациями с разными подходами. По ее словам, опыт организаций позволяет создать единый регистр, однако для этого необходимо внесение изменений в закон "Об охране здоровья граждан".

Минздрав России в свою очередь подготовил ключевые документы, необходимые для формирования регистра в РФ.

Создаваемый федеральный регистр доноров представляет собой единую общероссийскую государственную базу данных, содержащую защищенные сведения о гражданах, готовых стать потенциальными донорами и сдавших анализы крови на типирование главного комплекса гистосовместимости.

Кроме того, в регистре хранятся сведения о результатах их медицинского обследования на выявление противопоказаний к донорству, сведения о фенотипе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят подобрать наиболее подходящего донора. Также в базе будут храниться сведения о пациентах, нуждающихся в трансплантации.