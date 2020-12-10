СО РАН предлагает создать методику определения текущих расходов предприятий на экологию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Одной из рекомендаций Большой норильской экспедиции является разработка методики предельных текущих расходов на экологию со стороны предприятий-природопользователей. Об этом заявил в четверг директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валерий Крюков.

"Стала очевидна необходимость разработки методик и подходов оценки предельных значений текущих допустимых расходов на цели обеспечения экологической безопасности. Подчеркиваю, текущих, а не чрезвычайных", - сказал Крюков в ходе подведения итогов экспедиции.

Кроме того, по его словам, необходимо переходить от ликвидации последствий к предотвращению аварий во всей российской Арктике, в том числе путем создания систем мониторинга и определения фонового состояния.

"Разработка план-проспекта сбалансированного развития огромного центрального Артического региона - это наша общая задача и ответственность", - заключил Крюков.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.