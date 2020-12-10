Кузнецова: школьники проведут интервью с чиновниками в рамках проекта "Лично - детям"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Детский общественный совет (ДОС) при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой начинает новый проект "Лично - детям", в котором школьники в формате интервью зададут свои вопросы представителям профильных федеральных министерств и ведомств.

"Мы начинаем очень своеобразный проект, который подразумевает встречу детей и чиновников, их живой, непосредственный диалог. Мы очень рады, что инициатива детей нашла отклик среди руководителей министерств, ведомств. Да и дети счастливы, ведь воплощается в жизнь их идея! Все это значит, что всем участникам есть что обсудить", - цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Сообщается, что проект будет реализовываться в конце декабря и начале января, его участниками станут руководители и представители профильных федеральных министерств и ведомств, а интервьюерами выступят сами дети - активисты ДОС. Видеоролики будут размещаться на информационных ресурсах и сайтах участников и организаторов проекта, а также в социальных сетях.

"Идея проекта - через открытый диалог в доступной для детей и подростков форме осветить направления деятельности федеральных министерств и ведомств в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, основные приоритеты, а также планы их развития и совершенствования", - добавили в пресс-службе.

Омбудсмен ожидает, что проект поможет привлечь внимание молодежной и родительской аудитории к вопросам в сфере детской политики, оказать позитивное влияние на формирование общественного мнения о деятельности органов государственной власти в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан.