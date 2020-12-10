Комитет Думы поддержал ужесточение условий для открытия дел по статьям УК о наркотиках

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект, который запрещает открывать уголовные дела по статьям Уголовного кодекса РФ о производстве и сбыте наркотиков и их прекурсоров без данных о виде и массе наркотиков, а также достаточных доказательств передачи веществ другим лицам. Решение комитета опубликовано в думской электронной базе.

"Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении вышеназванный законопроект", - говорится в тексте. В качестве даты рассмотрения комитет предложил 15 декабря.

Законопроектом предлагается дополнить статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ частью, по которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК РФ по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам. Ко второму чтению комитетом была поддержана поправка, которая уточняет, что речь также идет о растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры.

Таким образом, основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных данными статьями УК РФ, по фактам незаконного сбыта наркотиков неустановленными лицами, в том числе по материалам, выделенным из дел об административных правонарушениях, станут данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование.