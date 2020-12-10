Гинцбург заявил, что вакциной "Спутник V" могут прививаться люди с аллергией

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Люди с аллергией могут прививаться вакциной против нового коронавируса "Спутник V", но не в период обострения заболевания. Об этом в четверг сообщил глава разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Вакцину "Спутник V" можно делать людям с аллергическими осложнениями, но единственное, не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено. Предварительно, перед тем как использовать для хронических аллергиков эту вакцину, желательно посмотреть некоторые параметры крови", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В частности, нужно сдать анализы на C-реактивный белок, а также проверить уровень иммуноглобулинов класса Е, которые являются теми агентами, которые и вызывают аллергические осложнения, пояснил Гинцбург. "Если эти два показателя находятся в норме, то, безусловно, надо вакцинироваться и можно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями", - добавил он.

"Спутник V", которую РФ зарегистрировала 11 августа, стала первой в мире вакциной против коронавируса. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.