В Сочи усилят меры эпидбезопасности в связи с высоким турпотоком в новогодние праздники

СОЧИ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи усилят меры эпидемиологической безопасности в связи с тем, что в дни новогодних праздников на курорте прогнозируется высокий туристический поток. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

Как сообщали в пресс-службе администрации Сочи, только за 10 дней новогодних и рождественских праздников город намерены посетить около 260 тыс. гостей. В целом прогнозируемая загрузка курортов Краснодарского края на новогодние праздники превысит прошлогодний показатель на 3%, достигнув 76%, в среднем в декабре загрузка достигает 53%. Рост турпотока в регионе фиксируют за счет повышения качества оказываемых услуг в гостиницах и санаториях, а также действия в стране программы кешбэка.

"В канун новогодних праздников в Сочи усилят меры эпидемиологической безопасности. Готовность медицинской сферы к приему гостей обсудили сегодня с министром здравоохранения региона Евгением Филипповым и руководителями силовых структур города, Роспотребнадзора и главными врачами сочинских больниц", - сообщил Копайгородский.

Он отметил, что в зимний сезон на курорте начнут работу дополнительно еще 12 машин скорой помощи. Бригады будут дежурить в горном и прибрежном кластерах. В сезон основная нагрузка прогнозируется в медицинских учреждениях Адлерского района и поселка Красная Поляна, поскольку предварительная заполняемость горного кластера составит 86%.

"Принципиально важно обезопасить наших жителей и гостей, предусмотреть необходимые меры и сохранять постоянный контроль эпидемиологической ситуации. Отмечу, городская больница № 8 в Красной Поляне располагает всем необходимым оборудованием и средствами для оказания помощи, в первую очередь, травматологической. Но штат врачей на время каникул там будет усилен", - заметил глава города.

О туризме в Сочи

По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наиболее популярными в зимний период в городе среди туристов являются горнолыжные курорты Красной Поляны. Они включают 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.