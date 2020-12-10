Ученые не нашли сильного загрязнения почв на месте разлива топлива под Норильском

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Большая норильская экспедиция не обнаружила высокого загрязнения почв топливом рядом с Норильском. Об этом заявил в четверг врио директора Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН Владимир Андроханов в ходе подведения итогов экспедиции.

"В августе сохранялось загрязнение вблизи места аварии и в пойме реки Амбарная. Все пробы, отобранные от истока реки Пясина до ее устья, характеризуются как фоновые и не несут в своем составе признаков нефтяного загрязнения", - сказал Андроханов.

Кроме того, определение и оценка общего содержания нефтепродуктов в изученных пойменных почвах не выявило экологически опасного содержания даже вблизи от места аварии, говорится в отчете экспедиции.

"Максимальные концентрации нефтепродуктов нередко обнаруживались не в поверхностном, а в лежащим под ним почвенном слое. Нигде не было зафиксировано загрязнение слоев почв глубже 30-40 см. Малая глубина проникновения нефтепродуктов в почвы могла быть обусловлена нахождением их в мерзлом состоянии, которое не дало нефтепродуктам накопиться в почвах и глубоко проникнуть в их толщу", - говорится в выводах экспедиции.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.