Толстой ожидает отставок после утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") считает, что виновные в утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией, должны быть наказаны, а в департаменте информационных технологий Москвы должны произойти отставки. Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы избирателей в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Я считаю, что это полное безобразие и самое главное - безответственность. Потому что у любого такого происшествия должно быть имя, фамилия и отчество. И должны быть отставки, в том числе и в департаменте информационных технологий города Москвы. Должны быть наказаны виновные", - отметил Толстой.

По его словам, "власти не до конца понимают, что утраченное доверие не вернешь". Политик отметил, что москвичи доверили им свои данные, отправляли свои фотографии из дома, рассчитывая на то, что эта информация не будет передана третьим лицам. "Теперь, соответственно 300 тыс. граждан Москвы, которые переболели этой тяжелой болезнью, получили свои персональные данные в открытом доступе. Это может быть использовано мошенниками, на самом деле, это очень тревожные вещи", - подчеркнул Толстой.

Как сообщил в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в ходе проверки информации об "утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было". Утечка "произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам", приводятся в сообщении слова руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко. Он добавил, что "проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры".

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в свободный доступ в интернете попали файлы предположительно с персональными данными москвичей, переболевших коронавирусом. Всего 362 файла общим размером около 940 Мб. В некоторых Excel-файлах находится более 100 тыс. строк, содержащих: ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, номера паспортов и тому подобное.