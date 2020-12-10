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Пандемия COVID-19

Ульяновские школьники уйдут на каникулы 28 декабря

Последним учебным днем станет 25 декабря

УЛЬЯНОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Школьники Ульяновской области уйдут на каникулы не 30 декабря, а на два дня раньше - с 28 декабря. Такое решение принято в четверг на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

"Школьники Ульяновской области отправятся на каникулы чуть раньше: не 30 декабря, а уже с 28 числа. Учитывая, что это понедельник, последний учебный день у ребят будет 25 декабря. Каникулы продлятся до 10 января включительно", - сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на губернатора региона Сергея Морозова.

По информации Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, все мероприятия во время каникул будут переведены в онлайн-формат.

По данным регионального оперативного штаба, в области выявлен 30 601 случай коронавируса, выздоровели 27 726 человек. Умерли 395 пациентов с подтвержденной инфекцией.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19
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