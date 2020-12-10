В хосписе "Дом с Маяком" рассчитывали, что назначенный судом штраф будет меньше

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Детский хоспис "Дом с маяком", которому в четверг по решению суда был назначен штраф 200 тыс. рублей за нарушение правил оборота наркотических препаратов, надеялся, что эта сумма будет меньше. Об этом сообщил ТАСС в четверг главный врач хосписа Григорий Климов.

"Детский хоспис "Дом с Маяком" признает совершенные ошибки, суд прошел, и нас осудили, согласно букве закона. Но мы надеялись, что сумма штрафа будет ниже. Деньги, которые мы должны отдать на штраф, должны были пойти на помощь детям. Сейчас руководство хосписа думает о подаче апелляции", - сказал он.

В четверг Зюзинский суд Москвы признал благотворительное медицинское частное учреждение (БМЧУ) "Детский хоспис" виновным в "нарушении правил оборота наркотических средств" (ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. В суде уточнили, что наказание не предусматривает конфискацию наркотических средств. Представители хосписа просили ограничиться предупреждением, однако суд счел, что в материалах дела не усмотрена совокупность обстоятельств, предусмотренная КоАП РФ, позволяющая назначить наказание в виде предупреждения. По этой статье учреждению грозил штраф до 400 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее соучредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" и директор хосписа Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что претензии правоохранителей к хоспису заключались в том, что "журналы учета на момент проверки были не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, в них отсутствовала печать организации, а также в журналы учета не были внесены записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения".