Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается тяжелой, но столица справляется. Об этом заявил в четверг мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
"Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось и остается стабильным. Поэтому можно сказать, что в принципе ситуация более-менее стабильная, но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает с напряжением. При этом все ее звенья выполняют свои функции, и мы с ситуацией справляемся", - сказал Собянин.
Москва находится на 70-м месте в России по загруженности больниц, в том числе для пациентов с коронавирусом.
"В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что оно идентично количеству заболевших. В Москве создана мощная система лабораторных исследований, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое - выше, чем в других регионах. Что касается, загруженности коечного фонда на 100 тыс. населения, то Москва находится на 70-м месте по стране", - сказал Собянин.
Первая неделя вакцинации
Около 20 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса, более 6 тыс. уже привились.
"Мы первые сделали открытую электронную систему записи на вакцинацию для групп риска. За этот период времени записалось около 20 тыс. человек и больше 6 тыс. привилось", - сказал Собянин.
Он отметил, что в Москве в ближайшие дни будет принято решение о расширении охвата вакцинацией от коронавируса. "Оно будет зависеть от того, сколько фактически вакцины мы получим уже в следующей партии", - уточнил Собянин.
Записаться на прививку
Горожане могут записаться на прививку от коронавируса на порталах emias.info и mos.ru, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону - необходимые номера опубликованы на mos.ru.
Сделать прививку могут москвичи из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для работников городских, федеральных и частных медорганизаций, сотрудников учреждений образования и городских социальных служб.
Во время вакцинации жителям нужно иметь с собой паспорт, пoлис ОМС и любoй документ, подтверждaющий фaкт рабoты в соответствующей отрасли или oрганизации, например, спрaвку с работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.
В Москве открыто 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Пройти ее приглашают тех граждан, которые из-за своей профессиональной деятельности контактируют с большим количеством людей. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации. Для этого подойдет справка с места работы.
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике или полисом ОМС. Вакцинируемые не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ во время и за две недели до процедуры. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.
Вакцинация недоступна людям старше 60 лет, беременным и кормящим женщинам, а также участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19. После того как информация о том, кому из добровольцев давали сам препарат, а кому плацебо, будет раскрыта, те, кто принимал плацебо, получат возможность пройти вакцинацию в первоочередном порядке.
Преференции для привившихся москвичей
Также власти Москвы могут рассмотреть вопрос преференций для привившихся от коронавируса. "Что касается каких-то специальных преференций для тех, кто привился, пока нет. Но, конечно, давайте думать над этим вопросом", - сказал Собянин.
Он отметил, что скоро правительство Москвы примет решение о людях из других групп риска, которые можно будет включить в первоочередную вакцинацию. Это будет зависеть от того, какой объем вакцины будет получен в следующей партии.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 671 948 случаев заражения, из них 6 730 за последние сутки. Выздоровели 512 969 человек, умерли 9 645.
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