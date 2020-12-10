Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается тяжелой, но столица справляется. Об этом заявил в четверг мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось и остается стабильным. Поэтому можно сказать, что в принципе ситуация более-менее стабильная, но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает с напряжением. При этом все ее звенья выполняют свои функции, и мы с ситуацией справляемся", - сказал Собянин.

Москва находится на 70-м месте в России по загруженности больниц, в том числе для пациентов с коронавирусом.

"В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что оно идентично количеству заболевших. В Москве создана мощная система лабораторных исследований, поэтому количество выявленных больных достаточно высокое - выше, чем в других регионах. Что касается, загруженности коечного фонда на 100 тыс. населения, то Москва находится на 70-м месте по стране", - сказал Собянин.

Первая неделя вакцинации

Около 20 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса, более 6 тыс. уже привились.

"Мы первые сделали открытую электронную систему записи на вакцинацию для групп риска. За этот период времени записалось около 20 тыс. человек и больше 6 тыс. привилось", - сказал Собянин.

Он отметил, что в Москве в ближайшие дни будет принято решение о расширении охвата вакцинацией от коронавируса. "Оно будет зависеть от того, сколько фактически вакцины мы получим уже в следующей партии", - уточнил Собянин.

Записаться на прививку

Горожане могут записаться на прививку от коронавируса на порталах emias.info и mos.ru, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону - необходимые номера опубликованы на mos.ru.

Сделать прививку могут москвичи из основных групп риска, которые в связи со своей профессиональной деятельностью контактируют с большим количеством людей. На данный момент вакцинация доступна для работников городских, федеральных и частных медорганизаций, сотрудников учреждений образования и городских социальных служб.