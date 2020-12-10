Вахтовый режим для соцработников Мурманской области продлили до 20 декабря

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудникам шести организаций социального обслуживания в Мурманской области продлили вахтовый режим работы на две недели - до 20 декабря. Об этом в четверг сообщает оперативный штаб Мурманской области по борьбе с инфекцией.

"По предложению главного санитарного врача Мурманской области вахтовый режим для шести социальных учреждений региона продлен еще на две недели - до 20 декабря", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вахтовый метод труда для соцработников шести учреждений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе был введен с 26 октября и продлевался дважды: до 22 ноября и до 6 декабря.

На работу в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью не чаще, чем один раз в две недели, с 26 октября были переведены: Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Североморск (стационарное отделение), Апатитский психоневрологический интернат № 1, Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения" (стационарное отделение), Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения (стационарное отделение), Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей.

"Мы считаем, что вахтовый режим работы более безопасный как для получателей услуг, так и для работников учреждений. Пока эпидемиологическая ситуация в регионе окончательно не стабилизировалась, мы продлеваем особый режим работы для того, чтобы снизить риски заноса вируса в учреждения закрытого типа", - цитируют в сообщении первого заместителя губернатора Мурманской области Оксану Демченко.

По информации оперативного штаба региона, на утро четверга в Мурманской области выявлено 284 новых случая заболевания CОVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 30 286, 26 953 пациента выздоровели, 530 человек умерли.