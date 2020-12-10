Песков назвал оговоркой слова Путина о деле Сафронова

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оговорился, когда сказал о совершении Иваном Сафроновым, обвиняемым в госизмене, преступлений в период его работы в Роскосмосе. Как заявил ТАСС в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, общего смысла слов президента по этому делу оговорка не меняет.

"О том, что [Сафронову инкриминируется совершение преступлений] за время работы в Роскосмосе, [президент] оговорился, - сказал Песков. - Общего смысла это не меняет". Пресс-секретарь также заметил, что президент оговорился, сказав, что Сафронов "осужден", хотя суд пока не выносил приговор по этому делу.

Песков добавил, что Путин не погружается во все детали ведущегося в отношении Сафронова следствия. По словам представителя Кремля, на прошедшем в четверг заседании Совета по правам человека глава государства "говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину: сбор и передача информации". По словам пресс-секретаря, Путину "ранее докладывалось, что следствие проверяет все периоды работы Сафронова, включая работу в Роскосмосе".

Дело Сафронова

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.

В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.