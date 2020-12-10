Путин поговорил по телефону с 97-летней медсестрой из Ессентуков

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин чуть более чем за час выполнил обещание пообщаться по телефону с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края.

В четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к главе государства обратилась член СПЧ Галина Осокина и попросила помочь ей выполнить мечту с "Елки желаний", рассказав, что ей досталась просьба 97-летней жительницы Ставропольского края Натальи Ивановны Донсковой, которая очень бы хотела поговорить с президентом, но не оставила контактов. Путин дал поручение главам ФСБ и МВД найти Наталью Ивановну. Примерно через час с небольшим, пока встреча с членами СПЧ еще продолжалась, на рабочем столе президента в резиденции Ново-Огарево зазвонил телефон, главу государства соединили с Донсковой.

"Да, это Путин", - представился президент. Он рассказал Наталье Ивановне, что успел ознакомиться с ее биографией, которую назвал "удивительной". "Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек", - сказал Путин.

Членам СПЧ Путин также зачитал несколько выдержек из биографии Донсковой, которая родилась 8 сентября 1923 года и живет в Ессентуках. Путин заметил, что у Донсковой "актуальная для сегодняшнего дня" профессия медика. Наталья Ивановна, которой на момент начала Великой Отечественной войны еще не было 18 лет, вступила в ряды Красной Армии и прошла всю войну с 8-й гвардейской армией. "На самых тяжелых участках была: и Сталинград, и Курская дуга, на Украине, в Европе, до Берлина дошла. Ничего себе!" - перечислил заслуги Донсковой президент.

Глава государства обсудил с ветераном войны и современное состояние города в Ставропольском крае, где она проживает. "Ессентуки стали такими красивыми, город у вас стал таким хорошим именно потому, что вы и ваше поколение обеспечили победу в Великой Отечественной войне, и мы могли в полной мере воспользоваться результатами этой победы", - считает Путин. "Но мы еще должны, опираясь на то, что вы сделали, сделать больше, чем вы", - добавил он.

Президент от себя и от всех членов СПЧ передал Донсковой наилучшие пожелания. "Я вас обнимаю крепко!" - попрощался Путин с Донсковой.