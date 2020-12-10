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Пандемия COVID-19

Ростовские власти поощрят студентов-медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом

В регионе выделили более 17 млн рублей на выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили более 17 млн рублей на поощрение студентов медицинских колледжей региона, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Губернатор Василий Голубев распорядился направить из областного бюджета свыше 17 млн рублей на выплату поощрений для студентов медицинских колледжей Дона, работающих в пандемию. По 7 тыс. рублей за работу в ноябре-декабре получат студенты, работающие в медучреждениях, труд которых напрямую не связан с лечением пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, выплаты студенты получат до конца года. Средства поступят во все медицинские колледжи Ростовской области.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 43 535, число выздоровевших выросло до 35 230, умерли 1 573 человека. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09. Медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 22 госпиталях, в которых развернута 3 451 койка. В области продолжают действовать ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьПандемия COVID-19
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