Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения в новогодние праздники

"Дополнительных ограничений [в новогодние праздники] мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем. Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких специальных массовых мероприятий мы там устраивать не собираемся", - сказал Собянин.

Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров. Собянин отметил, что льготы на проезд, действие которых было приостановлено из-за пандемии, пока не будут восстановлены, потому что "в любые праздники и будние дни группы риска должны находиться дома, в домашнем кругу". Однако льготные проездные студентов медицинских вузов и волонтеров будут работать.​

"Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, я имею в виду, в первую очередь, метро и МЦК. Мы не хотим, чтобы передвижение по городу сконцентрировалось в какие-то предновогодние часы, хотим, чтобы оно было более разряженное и плавное по всему периоду новогодних праздников", - сказал Собянин.

Он добавил, что в праздники будут в усиленном режиме работать столичные поликлиники, социальные службы и волонтеры, а также коммунальщики. "Все будем работать как обычно в праздники для горожан. Для городских служб это дополнительная работа, такой она будет и в этот раз", - уточнил мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 671 948 случаев заражения, из них 6 730 за последние сутки. Выздоровели 512 969 человек, умерли 9 645.

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