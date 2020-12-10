Концентрация нефтепродуктов в озере Пясино под Норильском находится в пределах нормы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Большая норильская экспедиция обнаружила загрязнение озера Пясино только в его южной части, в рамках предельно-допустимых концентраций. Об этом заявил в четверг директор Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Александр Пузанов в ходе подведения итогов экспедиции.

"Пятна (загрязнения - прим. ТАСС) были обнаружены на мелководье вблизи островов только вблизи южной оконечности озера. Севернее никаких следов разлившегося дизтоплива обнаружено не было", - сказал Пузанов.

При этом отбор проб в озере показал, что концентрации нефтепродуктов находятся в пределах фоновых значений и ниже предельно-допустимых концентраций для водоемов рыбохозяйственного значения, что может свидетельствовать об эффективности использованных боновых заграждений для защиты от распространения нефтепродуктов, говорится в отчете экспедиции.

"В то же время содержание нефтепродуктов в воде наиболее загрязненных участков водотоков - ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная значительно выше фоновых - до 0,41 мг/дм3", - уточняется в отчете.

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В состав экспедиции вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.