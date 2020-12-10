На Кубани создают четыре новых туристических кластера

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося основным туристическим регионом России, работают над созданием четырех новых туристических кластеров в регионе, чтобы снизить нагрузку на популярные среди отдыхающих Сочи, Геленджик и Анапу. Об этом сообщил заместитель начальника информационного сопровождения краевого Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Евгений Демченко в ходе видеоконференции РБК Краснодар "Вопреки коронавирусу".

"У нас есть достаточно много территорий, которые нужно осваивать, туда можно привлекать туристов, а там нет необходимой инфраструктуры, необходимого уровня сервиса, не сформированы турпродукты, не обеспечен маркетинг. Сейчас у нас в работе находятся 4 туристических кластера, которые позволяют провести диверсификацию - это кластер Абрау-Утриш, там уже идут строительно-монтажные работы; Веселовка-Голубицкая - это Темрюкский район; Изумрудный мир - это Туапсинский район и туристко-рекреационный кластер "Курджипский" в Апшеронском районе ", - сказал Демченко.

Он добавил, что реализация проектов туркластеров будет предусматривать механизм государственно-частного партнерства, при котором власти края будут оборудовать необходимую инфраструктуру, а инвесторы - непосредственно строить теистические объекты.

Ранее врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина сообщила, что по статистике за 11 месяцев 2020 года 78% туристического потока в регион оказались сконцентрированы в Сочи, Анапе и Геленджике. Это создает нагрузку на инфраструктуру этих городов, муниципалитетам становится тяжелее функционировать в социальном аспекте. Также сообщалось, что на Кубани планируют создавать новые туркластеры для распределения потока отдыхающих, однако подробности не разглашались.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток там составил порядка 17,3 млн отдыхающих. С начала года регион посетили 11,5 млн туристов, по сравнению с 2019 годом турпоток снизился на 33%. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.