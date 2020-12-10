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Пандемия COVID-19

Карачаево-Черкесия закупила 40 аппаратов ИВЛ

Оборудование поступит во все госпитали республики для помощи больным с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 10. /ТАСС/. Инфекционные госпитали Карачаево-Черкесии получат дополнительно 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил в четверг Минздрав региона.

"Министерство здравоохранения КЧР дополнительно закупило еще 40 аппаратов искусственной автоматической и вспомогательной вентиляции легких, тип WM 110 TD вариант исполнения: prisma VENT40 с принадлежностями. Это надежное и практически бесшумно работающее оборудование, которое может быть использовано как с неинвазивными, так и инвазивными средствами доступа для искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Медицинское оборудование уже начали распределять в госпитали для пациентов с коронавирусом согласно количеству койко-мест, добавили в министерстве, отметив, что новые аппараты ИВЛ будут направлены во все госпитали региона.

За последние сутки в республике выявили 95 случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 13 176 случаев инфицирования, 11 495 человек выздоровели, 36 умерли. В госпиталях республики получают лечение 927 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия COVID-19
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