Комитет Думы поддержал введение штрафа за незаконное использование знаков СМИ на митингах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал нижней палате принять в первом чтении внесенный депутатом-единороссом Дмитрием Вяткиным законопроект о введении административных штрафов до 30 тыс. рублей за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий. Об этом ТАСС сообщил сам автор инициативы.

"Рассмотрели и рекомендовали к принятию", - сказал Вяткин.

Вяткин предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях нормой, согласно которой "использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации", предусмотренного законом о митингах, лицом, не имеющим на это права, "влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов".

Правительство дало положительный отзыв на законопроект.

Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект, который обязывает журналистов, работающих на публичном мероприятии, использовать ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, вид и описание которого будут установлены МВД России по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. В действующей редакции закона о митингах уточнение про определенный отличительный знак отсутствует, говорится лишь о "знаке представителя СМИ".