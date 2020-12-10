{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

В Севастополе 31 декабря объявили выходным днем

По словам губернатора Михаила Развожаева, решение принималось по просьбам многих горожан
На эту тему
В каких российских регионах 31 декабря объявили выходным

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Последний день декабря в Севастополе объявлен выходным. Соответствующее решение в четверг оглашено на заседании правительства города.

Как отметил на заседании губернатор Михаил Развожаев, решение принято по многочисленным просьбам горожан. "В меньшей степени это касается государственных должностей. Особые направления - здравоохранение, коммунальное хозяйство, как мы знаем, никогда у нас не отдыхают", - сказал он.

Ранее власти некоторых регионов РФ, в том числе Республики Крым, уже объявили 31 декабря выходным.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичНовый год и Рождество - 2021
В "Гринпис России" считают необоснованными обвинения в подрывной деятельности
Ранее депутат Николай Николаев заявил, что Международная экологическая организация Greenpeace ведет в России подрывную деятельность, поэтому ее нужно признать нежелательной
Читать полностью