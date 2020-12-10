В Севастополе 31 декабря объявили выходным днем

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Последний день декабря в Севастополе объявлен выходным. Соответствующее решение в четверг оглашено на заседании правительства города.

Как отметил на заседании губернатор Михаил Развожаев, решение принято по многочисленным просьбам горожан. "В меньшей степени это касается государственных должностей. Особые направления - здравоохранение, коммунальное хозяйство, как мы знаем, никогда у нас не отдыхают", - сказал он.

Ранее власти некоторых регионов РФ, в том числе Республики Крым, уже объявили 31 декабря выходным.