Более 6,5 тыс. жителей Подмосковья вакцинировались от коронавируса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 6,5 тыс. жителей Подмосковья сделали прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"То, что совсем недавно казалось невозможным - в действии. Вакцинация от коронавируса стартовала по всей стране. Подмосковье в числе первых регионов получило свыше 7 тысяч доз отечественной вакцины от COVID - "Спутник V". Прививки сделали уже больше 6,5 тыс. человек", - отмечается в публикации.

В сообщении указано, что в первую очередь в Московской области вакцинируется медперсонал. Там уточняется, что, Воробьев посетил пункт вакцинации в Подольской поликлинике микрорайона Кузнечики и вручил подольским медикам ордена Пирогова "за самоотверженность, преданность профессии и большой героизм в непростых условиях работы".

"Наш президент учредил этот орден для тех, кто добросовестно и профессионально делает свою работу. Мы награждаем тех, кто спасает людей, в критической ситуации весной и сейчас не оставил профессию, а продолжает трудиться. Я от всех жителей хочу вас поблагодарить", - приводятся в публикации слова губернатора.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 123 614 случаев заражения, выздоровели 87 490 человек, умерли 2 378.

В новость были внесены изменения (19:06 мск) - добавлены подробности по тексту.